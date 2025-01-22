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Türkiye Kick Boks Şampiyonası Antalya'da Başladı

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Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na 73 ilden 4 bin 500 sporcu katılıyor. Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, organizasyonda milli takıma seçilecek sporcuların belirleneceğini açıkladı.

Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 73 ilden 4 bin 500 sporcu katılıyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından kulüp ve sporcuların ilgi gösterdiğini belirtti.

Kayıcı, şampiyonada milli takıma girecek sporcuları da belirleyeceklerini kaydetti.

Organizasyon, 29 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
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