Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2024 Faaliyet Takvimi Açıklandı
Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2024 faaliyet takvimini duyurdu. Yurt içi ve uluslararası önemli organizasyonlar belirlendi.
Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2024 faaliyet takvimi açıklandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda milli sporcuların katılacağı önemli yurt içi organizasyonlar şöyle:
Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası: 22-29 Ocak (Antalya)
Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası: 8-11 Şubat (Mersin)
Yıldızlar - Küçükler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası: 22-25 Şubat (Ankara)
Milli kick boksçuların 2024'te katılacağı önemli uluslararası şampiyonalar da şöyle:
9. Turkish Open WAKO Dünya Kupası: 16-19 Mayıs (İstanbul)
Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası: 23 Ağusto -1 Eylül (Macaristan)
Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası: 2-10 Kasım (Yunanistan)