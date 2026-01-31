Haberler

Yüksekova'da düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi
Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışmaları başarıyla tamamlandı. Yarışmalara yaklaşık 260 sporcu katıldı ve Yüksekovalı sporcular toplamda 26 madalya kazandı.

HAKKARİ'NİN Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışmaları sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından, Yüksekova ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki Kamışlı Köyü'nde bulunan pistte düzenlenen ve 2 gün süren Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışmaları tamamlandı. Farklı illerden yaklaşık 260 sporcunun katıldığı yarışmalarda, sporcular 6 ayrı kategoride dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yüksekova'da böyle bir organizasyonun düzenlenmesinin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. İki gündür çok güzel bir etkinlik oldu. Hem gençlerimiz eğlendi hem de ilçemiz adına önemli bir organizasyon gerçekleştirildi. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu tür etkinlikler artarak devam eder. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmalarda Yüksekovalı sporcular büyük başarı elde etti. İlçe sporcuları 8 birincilik, 9 ikincilik ve 9 üçüncülük kazanarak toplamda 26 madalya aldı. Dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. Ödül törenine Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın'ın yanı sıra Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, Türkiye Kayak Federasyonu gözlemcisi Fikret Ören, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
