Türkiye Kayak Federasyonunun genel kurulu 12 Haziran'da yapılacak - Haberler

Türkiye Kayak Federasyonunun genel kurulu 12 Haziran'da yapılacak
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulunun, 12 Haziran Pazar günü Ankara'da yapılacağı bildirildi.
ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulunun, 12 Haziran Pazar günü Ankara'da yapılacağı bildirildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, genel kurulun 12 Haziran'da Green Park Otel'de yapılacağı, çoğunluk sağlanamazsa bir gün sonra aynı yerde gerçekleşeceği kaydedildi.
Türkiye Kayak Federasyonunun 17 Nisan'da yapılması gereken seçimi, Tahkim Kurulu'nun delege kura çekiminin tekrar yapılması yönünde karar alması nedeniyle ertelenmişti.
AA / Erkan Tiryaki - Spor