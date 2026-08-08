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Karting Şampiyonası'nda Nevşehir Ayağı Sona Erdi

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Nevşehir'de düzenlenen MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı sona erdi.

Nevşehir'de düzenlenen MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı sona erdi.

Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'ndeki 814 metre uzunluğundaki pistte 55 sporcu, "micro", "mini", "junior" ve "senior" olmak üzere dört kategoride mücadele etti.

MOTUL, Spor Toto ve Nevşehir Belediyesi katkılarıyla Başkent Turing Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik, dün sıralama turu ve eleme müsabakaları, bugün yarı final ve finallerle devam etti.

Micro kategorisinde erkeklerde Ali Ersin Yücesan birinci, Yiğit Nedim Çelik ikinci, Kerem Çelikyay üçüncü, kadınlarda Nilhan Yeşiltay birinci, Asena Elif Bilgili ise ikinci oldu.

Mini kategorisinde erkeklerde Bulut Tırınk birinciliği kazandı, Asil Yusuf Özbahadır ikinci, Can Aras Akgün ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Tuğba Yeşiltay birinci, Fatma Zeynep Çiçek ikinci, Ela Yeşiltay üçüncülüğü elde etti.

Junior kategorisinde erkeklerde Rüzgar Tırınk birinci, Uygar Arslan Bilgili ikinci, Can Özler üçüncü oldu. Kadınlarda ise Elif Yağmur Yeşiltaş birinciliğe ulaştı.

Senior kategorisinde erkeklerde Ateş Birinci ilk, Turhan Erin Ünlüdoğan ikinci ve ?Kaan Ballık üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Zeynep Çukurova birinciliği elde etti.

Kaynak: AA
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