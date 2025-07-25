Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. Ağı Muş'ta Düzenlenecek
Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. ayağı, 26-27 Temmuz tarihlerinde Muş'ta gerçekleşecek. Organizasyon, merhum Erdoğan Bayram anısına düzenleniyor ve büyükler, 21 yaş altı, gençler ve ümitler yaş gruplarındaki karatecileri bir araya getirecek.
Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. ayağı, hafta sonu Muş'ta düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 5 ayaktan oluşan organizasyonun 4'üncüsüne, 26-27 Temmuz tarihlerinde Muş Yeni Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Merhum Erdoğan Bayram anısına düzenlenecek Muş etabında büyükler, 21 yaş altı, gençler ve ümitler yaş gruplarındaki karateciler tatamiye çıkacak.
Türkiye Karate Premier Ligi sezonu, Diyarbakır'da yapılacak turnuvayla sona erecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor