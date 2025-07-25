Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. Ağı Muş'ta Düzenlenecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. ayağı, 26-27 Temmuz tarihlerinde Muş'ta gerçekleşecek. Organizasyon, merhum Erdoğan Bayram anısına düzenleniyor ve büyükler, 21 yaş altı, gençler ve ümitler yaş gruplarındaki karatecileri bir araya getirecek.

Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. ayağı, hafta sonu Muş'ta düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 5 ayaktan oluşan organizasyonun 4'üncüsüne, 26-27 Temmuz tarihlerinde Muş Yeni Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Merhum Erdoğan Bayram anısına düzenlenecek Muş etabında büyükler, 21 yaş altı, gençler ve ümitler yaş gruplarındaki karateciler tatamiye çıkacak.

Türkiye Karate Premier Ligi sezonu, Diyarbakır'da yapılacak turnuvayla sona erecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

Icardi, "Sürekli bana yazıyor" diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın şehidinin oğlu 'Baba, ben sensiz ne yapacağım?' diye feryat etti

Şehidin oğlunun feryadı, kalplere bıçak gibi saplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.