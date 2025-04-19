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Türkiye Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Hong Kong'a Yenildi

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Yeni Zelanda'da düzenlenen Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Hong Kong'a 4-2 mağlup oldu ve turnuvadaki üçüncü yenilgisini aldı.

Yeni Zelanda'da düzenlenen Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Kategori B Grubu'nda Türkiye, dördüncü maçında Hong Kong'a 4-2 yenildi.

Milli takım, Dunedin kentindeki organizasyonun dördüncü maçında Hong Kong ile karşılaştı.

Rakibine 4-2 yenilen milliler, şampiyonadaki üçüncü mağlubiyetini aldı.

Milli takım, organizasyonun beşinci ve son karşılaşmasında yarın ev sahibi Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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