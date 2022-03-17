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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 81-73 mağlup etti.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 81-73 mağlup etti.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Ali Şakacı xx, Halil Erkoç xx, İsmail Binbir xx

Bellona Kayseri Basketbol: Sheylani Peddy xxx (16), Zeynep Öykü Kalbisağde xx, Meltem Topaloğlu xx (3), Gökçe Doğan xx (3), Sevgi Tonguç xx (7), Dilara Tongar xx (3), Brooque Williams xxx (17), Farhiya Abdi xxx (18), Egle Sventoraite xxx (12), Gizem Tüzün xx (2), Helin Boybeyi xx

Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır x, Şuğranur Hatice Sönmez xx (13), Karmen Cicic xx (7), Esma Çelen Türk x, Angeliki Vintsilaiou xx (12), Gülfer Tokatlı x, Nisa Yalçın x, Nur Nihan Dabakoğlu x (2), Melike Yalçınkaya xx (10), Chanel Mokango Modiri xxx (29)

Periyotlar: 1.Periyot: 22-19 (Bellona Kayseri Basketbol) Devre: 43-35 (Bellona Kayseri Basketbol) 3.Periyot: 61-51 (Bellona Kayseri Basketbol)

5 Faul Alan: Farhiya Abdi (Bellona Kayseri Basketbol) - KAYSERİ

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol, Türkiye, Bellona, Kayseri, Spor, Haberler

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