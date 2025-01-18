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Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Belçika'yı 4-0 Yendi

Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Belçika'yı 4-0 Yendi
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Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası, İstanbul'da başladı. Türkiye, turnuvanın ilk maçında Belçika'yı 4-0 mağlup ederek galibiyetle başladı. Golleri Melis Arslan (2), Ekin Daş ve Ece Eraşçı kaydetti.

Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'yı 4-0 mağlup etti.

Buz hokeyinde Kadınlar 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

Milli takım, Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan turnuvadaki ilk müsabakasında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, Melis Arslan (2), Ekin Daş ve Ece Eraşçı'nın kaydettiği gollerle pistten 4-0 galip ayrıldı.

Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçını 20 Ocak Pazartesi günü Meksika ile yapacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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