Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Belçika'yı 4-0 Yendi
Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası, İstanbul'da başladı. Türkiye, turnuvanın ilk maçında Belçika'yı 4-0 mağlup ederek galibiyetle başladı. Golleri Melis Arslan (2), Ekin Daş ve Ece Eraşçı kaydetti.
Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'yı 4-0 mağlup etti.
Buz hokeyinde Kadınlar 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, İstanbul'da başladı.
Milli takım, Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan turnuvadaki ilk müsabakasında Belçika ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar, Melis Arslan (2), Ekin Daş ve Ece Eraşçı'nın kaydettiği gollerle pistten 4-0 galip ayrıldı.
Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçını 20 Ocak Pazartesi günü Meksika ile yapacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor