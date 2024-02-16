Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, Avrupa ikinciliğini elde etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları sona erdi. Ay-yıldızlılar, turnuvayı 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamlayarak 2. sırada yer aldı. 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, 72 kiloda Nesrin Baş, 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazanırken, 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş, 53 kiloda Zeynep Yetgil ise bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçların ardından Kadın Milli Takımı, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Ukrayna zirvede yer alırken, üçüncü ise Azerbaycan oldu. - BÜKREŞ