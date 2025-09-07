Haberler

Türkiye Judo Takımı Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda karışık takım müsabakalarında gümüş madalya elde etti. Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen organizasyonda finalde Fransa'ya kaybeden milliler, bireysel müsabakalarda da bir altın madalya kazandı.

Türkiye, Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda karışık takım müsabakalarında gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen şampiyona karışık takım müsabakalarıyla sona erdi.

İlk turu bay geçen milliler, çeyrek finalde ev sahibi Slovakya'yı, yarı finalde de İsviçre'yi mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Fransa'ya yenilen milli takım, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Şampiyonada bireysel müsabakalarda milli judocu Ecem Baysuğ, kadınlar 70 kiloda altın madalyanın sahibi olmuştu.

Türkiye, böylece şampiyonada birer altın ve gümüş madalya elde etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Taraftar şokta! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında sakatlandı

Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında sakatlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Musluğun üzerine ıslak bez asmak sanılandan çok daha tehlikeli

Musluğun üzerine ıslak bez asanlar dikkat! Tam tersi etki yaratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.