Türkiye Judo Takımı Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye, Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda karışık takım müsabakalarında gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen şampiyona karışık takım müsabakalarıyla sona erdi.

İlk turu bay geçen milliler, çeyrek finalde ev sahibi Slovakya'yı, yarı finalde de İsviçre'yi mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Fransa'ya yenilen milli takım, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Şampiyonada bireysel müsabakalarda milli judocu Ecem Baysuğ, kadınlar 70 kiloda altın madalyanın sahibi olmuştu.

Türkiye, böylece şampiyonada birer altın ve gümüş madalya elde etti.