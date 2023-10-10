Türkiye Judo Federasyonu'nun düzenlediği Siyah Kuşak 1. ve 2. Dan Sınavı, Manisa'da gerçekleştirildi. Eğitim kurulu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret ederek judoya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye Judo Federasyonu, Manisa'da düzenlenen sınav için Yunusemre Belediye Başkanı'na teşekkür etti

Siyah Kuşak 1. ve 2. Dan Sınavı'nı, Manisa'da düzenleyen Türkiye Judo Federasyonu'nun eğitim kurulu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret ederek judoya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye Judo Federasyonu, Siyah Kuşak 1. Dan ve 2. Dan Sınavı'nı 84 kursiyerin katılımıyla Manisa'da gerçekleştirdi. Kursu düzenleyen eğitim kurulu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette heyet adına konuşan Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yoğun katılımla organize ettikleri kurs nedeniyle kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten mutluluk duyduklarını belirterek, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye judoya katkılarından dolayı teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise çocuk ve gençlere sporu sevdirerek, ahlaklı, başarılı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Judoda altyapıdan milli takıma sporcu gönderdiklerinin altını çizen Başkan Çerçi, "Yunusemre Belediyespor bünyesinde oluşturduğumuz judo altyapısı ile uluslararası seviyede başarılar elde ettik. Birçok organizasyonda İstiklal Marşı'mızı dinleten, Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp göndere çektiren sporcu ve antrenörlerimizle gurur duyuyoruz. Judonun yanı sıra birçok branşta sporu geniş kitlelere yaymak için imkanlarımız doğrultusunda desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - MANİSA