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Türkiye İzeltaş Motosurf ve Su Jeti Şampiyonası 9-11 Ekim'de Marmaris'te yapılacak

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Türkiye İzeltaş Motosurf ve Su Jeti Şampiyonası 9-11 Ekim'de Marmaris'te yapılacak
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Türkiye İzeltaş Motosurf ve Su Jeti Şampiyonası 9-11 Ekim'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilecek. Organizasyon öncesinde yetkililer, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret ederek hazırlıkları ve etkinliğin sportif ile turistik katkılarını görüştü.

Türkiye İzeltaş Motosurf ve Su Jeti Şampiyonası, 9-11 Ekim tarihlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu koordinasyonunda Marmaris'te yapılması planlanan organizasyon öncesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz, Gençlik ve Spor Müdürü Görkem Keskin ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Türkiye Pist Branş Sorumlusu Harun Özer, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette, 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonanın hazırlık çalışmaları, organizasyonun detayları ve etkinliğin ilçeye sağlayacağı sportif ile turistik katkılar ele alındı.

Kaynak: AA
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