Üye Girişi
Haberler

Türkiye, İspanya'ya yenilerek çeyrek final şansını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turu maçında İspanya'ya 14-3 yenilerek, çeyrek final şansını kaybetti. Diğer maçlarda ise Fransa, Zimbabve'yi 11-4, Çekya da Yeni Zelanda'yı 7-6 mağlup etti. Türkiye, yarın Çin ile 9.'luk için sıralama maçı yapacak.

16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turu maçında İspanya'ya 14-3 yenilerek, çeyrek final şansını kaybetti.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (World Aquatics), Türkiye Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonun 4. gününde 10 maç yapıldı.

Son 16 turu şansını yitiren ekiplerin sıralama maçlarında Fransa, Zimbabve'yi 11-4, Çekya da Yeni Zelanda'yı 7-6 mağlup etti.

İspanya ile çeyrek finale çıkma mücadelesi veren Türkiye, rakibine 14-3 mağlup oldu.

Bu sonuçla ilk 8 şansını kaybeden Türkiye, yarın 11.30'da 9.'luk için Çin ile sıralama maçı yapacak.

Şampiyonada günün diğer müsabakaları şöyle sonuçlandı:

Hollanda: 13 - Güney Afrika: 3

Kanada: 7 - Hırvatistan: 11

Almanya: 3 - Yunanistan: 16

Tayland: 5 - Macaristan: 16

ABD: 14 - Çin: 3

Avustralya: 16 - Ukrayna: 0

Sırbistan: 7 - İtalya: 18

Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Yarın 10 maçla devam edilecek organizasyonun çeyrek finalinde Hollanda ile Hırvatistan, Yunanistan ile Macaristan, ABD ile İspanya, Avustralya ile İtalya eşleşti.

Kaynak: AA / Spor

Yeni Zelanda İspanya Türkiye Fransa Dünya Uluslararası Spor Güncel Haberler

Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama

Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti

 Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak

İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title