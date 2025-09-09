Haberler

Türkiye İspanya maçında sakatlanan Nico Williams haftalarca yok

Türkiye İspanya maçında sakatlanan Nico Williams haftalarca yok
Türkiye-İspanya maçında sakatlanan ve maça devam edemeyen Athletic Bilbao forması giyen İspanyol futbolcu Nico Williams'ın durumu netleşti. Marca'nın haberine göre, Konya'da oynanan maçta sakatlanan Williams, 6 hafta boyunca forma giyemeyecek.

Türkiye - İspanya mücadelesinde sakatlanan ve maça devam edemeyen Nico Williams'ın son durumu belli oldu. Athletic Bilbao forması giyen İspanyol futbolcu Nico Williams ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TAM 6 HAFTA YOK

Marca'nın haberine göre; Türkiye - İspanya mücadelesinde sakatlanan yıldız futbolcu 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Konya'da oynanan maçta sakatlanan Williams, yerini Ferran Torres'e bırakmıştı.

