Türkiye İspanya maçında sakatlanan Nico Williams haftalarca yok

Türkiye - İspanya mücadelesinde sakatlanan ve maça devam edemeyen Nico Williams'ın son durumu belli oldu. Athletic Bilbao forması giyen İspanyol futbolcu Nico Williams ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TAM 6 HAFTA YOK

Marca'nın haberine göre; Türkiye - İspanya mücadelesinde sakatlanan yıldız futbolcu 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Konya'da oynanan maçta sakatlanan Williams, yerini Ferran Torres'e bırakmıştı.