Türkiye, İspanya'daki dünya şampiyonasında 50 milli sporcuyla madalya arayacak

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Türkiye, İspanya'da düzenlenecek IFBB Dünya Erkekler ve Kadınlar Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 50 milli sporcuyla 17 kategoride madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun açıklamasına göre, yarın başlayacak ve Santa Susanna kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 11 kadın ve 39 erkek sporcu temsil edecek.

Genç, büyükler ve master kategorilerinde yarışacak milli sporcular, şampiyonada dünya kürsüsüne çıkmak için mücadele edecek.

Organizasyon kapsamında düzenlenecek Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) Dünya Kongresi'nde de Türkiye temsil edilecek.

Kongrede, sporun geleceğine yönelik gelişmeler, uluslararası organizasyonlar ve federasyonlar arası işbirlikleri ele alınacak.

Organizasyon, 2 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA