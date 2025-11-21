Haberler

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda Para Halterde İki Bronz Madalya Elde Etti

Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, para halter branşında bir erkek ve bir kadın sporcuyla bronz madalya kazandı. Abdullah Kayapınar erkekler hafif sıklette, Besra Duman ise kadınlar hafif sıklette madalya elde etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, para halter branşında 2 bronz madalya elde etti.

Oyunların 18'nci gününde Boulevard SEF Arena'daki para halter müsabakalarında erkekler hafif sıklette Abdullah Kayapınar, 178 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.

Kadınlar para halterde ise ay-yıldızlı sporculardan Besra Duman, hafif sıklette 120 kiloluk kaldırışıyla organizasyonda bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
