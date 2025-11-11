Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda 4. günde 10 madalya kazandı

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları 4. gününde 10 madalya kazanırken, toplamda 71 madalya ile zirvedeki yerini korudu.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 4. gün yapılan müsabakalarla geride kaldı. Ay-yıldızlı sporcular, bugün 6 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya ile toplam 10 madalya kazandı.

Türkiye, organizasyonda madalya sayısını 71'e çıkardı.

Millilerin ilk sırada yer aldığı madalya sıralaması şöyle:

Türkiye: 44 altın, 16 gümüş, 11 bronz

Mısır: 10 altın, 6 gümüş, 11 bronz

Özbekistan: 9 altın, 16 gümüş, 8 bronz

Kazakistan: 7 altın, 7 gümüş, 10 bronz

Nijerya: 6 altın, 5 gümüş, 3 bronz - İSTANBUL