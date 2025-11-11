Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda 4. günde 10 madalya kazandı
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, 4. günde 6 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak toplam madalya sayısını 71'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 4. gün yapılan müsabakalarla geride kaldı. Ay-yıldızlı sporcular, bugün 6 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya ile toplam 10 madalya kazandı.
Türkiye, organizasyonda madalya sayısını 71'e çıkardı.
Millilerin ilk sırada yer aldığı madalya sıralaması şöyle:
Türkiye: 44 altın, 16 gümüş, 11 bronz
Mısır: 10 altın, 6 gümüş, 11 bronz
Özbekistan: 9 altın, 16 gümüş, 8 bronz
Kazakistan: 7 altın, 7 gümüş, 10 bronz
Nijerya: 6 altın, 5 gümüş, 3 bronz - İSTANBUL
