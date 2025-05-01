Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
ABD'de Signal skandalına imza atan Mike Waltz görevinden ayrılıyor

Trump, en yakınındaki ismin üstünü çizdi

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Japonya için Kampta

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Japonya için Kampta
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Japonya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları için Yalova'da kampa başladı. Takım, 16 Mayıs tarihine kadar çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Japonya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları için Yalova'da kampa girdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım tarihleri arasında organize edilecek İşitme Engelliler Olimpiyatları için Yalova'da kamp çalışmalarına başlayan Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, 16 Mayıs tarihine kadar Termal ilçesinde kamp yapacak.

İşitme Engelliler Federasyonu Genel Koordinatörü Salim Güzel, 75'i sporcu 15'i teknik ekip 90 kişilik kadroyla çalışmalara başladıkları bilgilerini verdi.

Salim Güzel, "İşitme Engelliler Olimpiyatlarının lokomotifi güreş branşında yine zirvede yer alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Onur Erdik - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.