Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde Şampiyonluk Mücadelesi Devam Ediyor

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi Ankara'da sürüyor.

Meyra Palace Hotel'de düzenlenen organizasyona 44 büyükustanın (GM) da yer aldığı 204 satranç oyuncusu katılıyor. Turnuvada 15 takım, 15 tur boyunca hamle yapacak.

Ligde 5. turun ardından Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Spor Kulübü birinci, Pamukkale Üniversiteli Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü ikinci, Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer alıyor.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Spor Kulübü kadrosunda bulunan 2024 Türkiye şampiyonu GM Vahap Şanal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Turnuva benim için bireysel olarak çok iyi başlamadı ama takım olarak birinci sırada gidiyoruz. O yüzden tamamen takım odaklıyım. Takım için güzel geçiyor." ifadelerini kullandı.

Ediz Gürel ve Yağız Kaan Erdoğmuş gibi genç sporcuların başarılarıyla ilgili Şanal, "İnanılmaz bir şey. İki oyuncumuz da büyük ihtimalle dünyanın ilk 10'una girecek gibi görünüyor. Ben de heyecanla izliyorum." diye konuştu.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, 16 Ağustos'ta tamamlanacak.