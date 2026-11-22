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Türkiye Güreş Federasyonu ile Suudi Arabistan Güreş Federasyonu arasında sporun gelişimini desteklemek, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyonun açıklamasına göre imza törenine, Etnospor Kültür Festivali dolayısıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile Suudi Arabistan Güreş Federasyonu Başkanı Fahad Al-Faraj katıldı.

Protokol kapsamında ortak antrenman kampları düzenlenmesi, teknik bilgi ve tecrübe paylaşımı, antrenör ve sporcu gelişimi ile altyapı çalışmalarında iki ülke arasında güçlü bir köprü kurulmasının yanı sıra güreşin uluslararası gelişimine de katkı sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA