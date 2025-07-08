Türkiye ile çok anılmıştı! Di Maria futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı

Benfica'dan ayrılan Arjantinli yıldız oyuncu Angel Di Maria, yeni takımında çarpıcı açıklamalara imza attı.

18 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Angel Di María, 18 yıl aradan sonra profesyonel kariyerine başladığı kulüp olan Rosario Central'a resmen döndü. Arjantinli yıldız, ilk idmanına çıktıktan sonra basının karşısına geçerek, "Bu çok özel bir şey. Ailemle buraya dönmeyi hep hayal ettim. Başardım ve artık Rosario Central oyuncusuyum" dedi.

''HAYALİM BURADA EMEKLİ OLMAK''

Duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan 36 yaşındaki futbolcu, "Kariyerimde eksik kalan tek şey Rosario Central'da şampiyon olmak. Her şeyi kazandım ama burası her şeyden farklı. Hayalim burada emekli olmak. Ama şimdilik sadece oynamak, takıma yardım etmek ve mutlu olmak istiyorum."

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Benfica ile 40 maça çıkan tecrübeli oyuncu, takımına 15 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.