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Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 48. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 48. kuruluş yıl dönümü Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kurucu başkan Prof. Dr. Yaşar Sevim anıldı ve kuruluşa katkı sağlayan isimlere plaket verildi. Törenin ardından Veteran Karmaları maç yaptı.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 48. kuruluş yıl dönümünde Ankara'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

4 Şubat 1976 yılında kurulan THF'nin kurucu başkanı merhum Prof. Dr. Yaşar Sevim, Karşıyaka mezarlığındaki kabri başında törenle anıldı. THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen törende ise Prof. Dr. Yaşar Sevim ile 1976 yılında Almanya'nın Kamen kentine eğitime giden ekipte yer alan, Hentbol Federasyonu'nun kuruluşu ve gelişimine katkılarında bulunan isimlerden; Mahire Sevim, Erhan Bayramoğlu, Ahmet Sarıyer, Gülşen Bilir, Mehmet Bilir ve Sırrı Özşen'e plaket verildi. Törende konuşan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç da şunları söyledi:

Türkiye Hentbol Federasyonu 48 yaşında. 48 yıl önce yola büyük fedakarlıkla ve tutkuyla çıkılan bu yolda; Türk hentbol kültürünü nesilden nesile aktarmaya, herkese tanıtmaya, üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Hentbol geçmişinde, bugününde ve yarınında seninle! Sporumuzu hak ettiği konuma getirmek ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çalışma ve üretme zamanı. Şimdi hentbol tutkusunu ülkemize yayma zamanı. Büyük hentbol ailesinin bir parçası olduğum için çok ama çok mutluyum. İyi ki varsınız. Bu anlamlı gün de yeni 2024 yılında hentbolumuzun iletişiminde Hentbol Senin sloganını kullanacağımızı da duyurmak istiyorum. Çünkü, hentbol senin tarihin, hentbol senin geleceğin, hentbol senin tutkun, hentbol senin ailen. Çünkü hentbol sensin. Çünkü hentbol senin."

Törenin ardından, THF Veteran Hentbol Kurulu tarafından oluşturulan Federasyon Kadın ve Erkek Veteran Karmaları maç yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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