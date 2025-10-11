Haberler

Türkiye Halter Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı

Türkiye Halter Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı
Güncelleme:
Norveç'in Forde kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile önemli bir başarı elde etti. Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek dünya rekoru kırarak 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

NORVEÇ'in Forde kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye, uzun bir aranın ardından önemli bir başarıya imza attı. Yeni siklet kategorilerinde mücadele eden milli halterciler, organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Şampiyonada 65 kilo erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, toplamda 324 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve iki altın, bir gümüş madalya elde etti. Kadınlar kategorisinde Cansel Özkan bir bronz, erkekler kategorisinde Yusuf Fehmi Genç ise bir bronz madalya kazanarak Türkiye'nin madalya sayısını artırdı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyonanın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizim için çok önemli bir şampiyonaydı. Uzun yıllar sonra gelen bu madalyalar bizleri gelecek adına çok umutlandırdı. Sporcularımız yeni sikletlerinde ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Hepsinin ve antrenörlerimizin emeğine sağlık"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

