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Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da Başladı

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Ankara'da düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası'nda 471 sporcu madalya için mücadele ediyor. Açılış törenine Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve diğer yetkililer katıldı. Ünlü, organizasyonun başarılı geçeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a teşekkür etti.

Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda 471 sporcu madalya için mücadele edecek.

Organizasyonun açılış törenine Ankara Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Eski Avrupa Halter Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Akkuş, Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Uğur Yıldız ile federasyon yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talat Ünlü, Ankara'da güzel bir organizasyonu gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Federasyon olarak dopingle mücadele konusunda titiz bir çalışma içerisindeyiz. Bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, bakan yardımcılarımıza ve genel müdürümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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