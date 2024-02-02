Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da Başladı

Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda 471 sporcu madalya için mücadele edecek.

Organizasyonun açılış törenine Ankara Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Eski Avrupa Halter Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Akkuş, Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Uğur Yıldız ile federasyon yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talat Ünlü, Ankara'da güzel bir organizasyonu gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Federasyon olarak dopingle mücadele konusunda titiz bir çalışma içerisindeyiz. Bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, bakan yardımcılarımıza ve genel müdürümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.