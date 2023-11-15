Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Naim Süleymanoğlu'nu Anlattı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu'nun spor dünyası efsaneleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Naim Süleymanoğlu madalyaları ve dereceleriyle tartışılmaz şekilde dünya halterine adını altın harflerle yazdırmıştır" dedi.

İstanbul'da 2017 yılının 18 Kasım'ında tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında vefat eden Naim Süleymanoğlu'nun rekorlarının halen kırılamadığını vurgulayan Ünlü, AA muhabirine, efsane sporcunun verdiği mücadeleleri anlattı.

Türk ve dünya halterinin unutulmaz ismi Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle anan Ünlü, şöyle konuştu:

"Naim Süleymanoğlu madalyaları ve dereceleriyle tartışılmaz şekilde dünya halterine adını altın harflerle yazdırmış bir arkadaşımız. Naim Süleymanoğlu yapmış olduğu derecelerin yanı sıra kişiliğiyle de ön plana çıkan bir sporcuydu. Bulgaristan'da soydaşlarımızın uğradığı zulmü dünyaya duyurmuştu. Time Dergisi'ne kapak oldu. BM'de kürsüye çıktı, ilk defa böyle bir şey gerçekleşti. Bunun sonucunda da Bulgaristan'dan birçok soydaşımız Türkiye'ye geldi."

Dünya halter camiasının gelecekte de böyle bir sporcuyu görmesinin imkansız olduğunu ifade eden Ünlü, "Naim Süleymanoğlu üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu oldu. Sayısız dünya şampiyonluğu kazandı ve dünya rekorları kırdı. Yaptığı derecelere şu ana kadar hiç bir sporcu ulaşamadı. Çünkü Naim 60 kiloda yarışırken vücut ağırlığının 3 katından 10 kilo fazla kaldıran tek sporcu unvanına sahip oldu. O rekorlar artık tarih kitaplarında yer alıyor, rekorlarını kıracak hiçbir sporcu çıkmadı." diye konuştu.

"Türk halterini eskiden olduğu gibi zirvenin en üstüne yerleştirmek istiyoruz"

"Elbette biz de yeni Naimler yetiştirmeyi çok isteriz." diye konuşan Ünlü, "Yeni Naimler, Halil Mutlular, Taner Sağırlar yetiştirmeyi isteriz ama yeni Naimler yetiştirmek o kadar kolay değil. İstisnai bir sporcu bulmak lazım. Biz de yeni Naimler, yeni Halil Mutlular yetiştirelim isteriz. Türk halterini eskiden olduğu gibi zirvenin en üstüne yerleştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Halterde olimpiyat denildiği zaman akıllarda Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun kaldığını anlatan Ünlü, şöyle devam etti:

"Teknik heyetimizle, yönetimimizle olimpiyatlar için çaba sarf ediyoruz. 2004'te Halil Mutlu 3. kez olimpiyat şampiyonu oldu. Taner Sağır en genç yaşta olimpiyat şampiyonluğu kazanan halterci oldu. Nurcan Taylan kadınlarda olimpiyat şampiyonu oldu. Sedat Artuç olimpiyat üçüncüsü oldu. Reyhan Arabacıoğlu da yıllar sonra madalya kazandı, üçüncü oldu. 2004'te 5 olimpiyat madalyası kazandık. Son olimpiyat madalyamızı da 2016'da Brezilya'da ikincilikle kazandık. 2020 Tokyo'da ise araya Kovid-19 salgını girdi. Tokyo'da madalya umudumuz Nuray Güngör ile Muhammed Furkan Özbek'ti. Aslında güzel hazırlık yaptılar ama bir dikkatsizlik yaşandı."

"Paris 2024'te elbette madalya umudumuz var"

2024 Paris hazırlıklarını da değerlendiren Ünlü, 27 Ekim 2021'de seçimle göreve geldiğini hatırlatarak, "Görevde ikinci yılımızı doldurduk, kısa bir sürede toparlayabildiğimiz kadar toparladık. 2024 Paris'te Nuray Güngör, Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç, Ferdi Hardal, Kaan Kahriman ile madalya umudumuz da var. Genç sporcularımızdan Cansu Bektaş, Tuana Süren, Dilara Narin, Caner Topbaş, Nida Karasakal da umut vadediyor." dedi.

Önceki olimpiyatlara göre kota almanın çok zorlaştığına işaret eden Ünlü, "Eskiden 10 sıklet vardı, 6'ya düştü. Şimdi bir ülkenin alabileceği maksimum kota 3 kadın 3 erkek olarak 6 kota. Bizim de en büyük hedefimiz 6 kota almak. " şeklinde konuştu.

"Altyapıdan başarılı sporcular yetişiyor"

Genç sporcuların elde ettiği başarılara dikkati çeken Ünlü, "Bu sene gençler ve yıldızlarda dünya şampiyonları çıkardık, büyükler dünya şampiyonasında geçen sene Yusuf Fehmi altın madalya aldı. Bizim biraz zamana ihtiyacımız var, altyapıdan başarılı sporcular yetişiyor. 2028 Olimpiyatları için şimdiden konuşabilirim, halter 2028'de çok daha iyi yerlere gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Paris'te özellikle erkek sporculardan madalya umutlarının yüksek olduğunu aktaran Ünlü, "Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç ikisi de aynı sıklette ama bunlardan en iyi olan gidecek. El ele verdiler ciddi anlamda birlikte çalışıyorlar, hangisi gidecekse onunla madalya alacağız" şeklinde sözlerini tamamladı.