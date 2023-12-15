Türkiye haftayı karlı kapattı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk oldu. Sarı - kırmızılılar, Parken Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve Devler Ligi'ne veda etti. Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek olan Galatasaray maçının ardından gözler Fenerbahçe maçına çevrilmişti. Beşiktaş da elenmesine rağmen son maçında sahadan galibiyetle ayrılınca bu haftayı karlı kapattık.

GALATASARAY YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunun son maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılı ekip topladığı 5 puanla grubunda 3. olduğu için yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişte bir sezon geçirirken 9. sıraya kadar yükseldi.

FENERBAHÇE GRUPTAN LİDER ÇIKTI

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde goller Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan (2) geldi. Sezona bu organizasyonda 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, H Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puanda tamamladı. Kanarya, 6 maçta rakip filelere 13 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

BEŞİKTAŞ GALİBİYETLE VEDA ETTİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 2-0 mağlup ederek, Avrupa'ya galibiyetle veda etti.

RAKİPLERİMİZ DE BOŞ DURMUYOR

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin hemen arkasında yer alan İskoçya'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Celtic, konuk ettiği Feyenoord'u 2-1 mağlup etti. Türkiye'nin sıralamada bir basamak üstünde yer alan Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Antwerp ise sahasında Barcelona'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Alınan bu iki sonuç da Türkiye'ye yaramadı. Hem İskoçya, Türkiye'ye bir adım daha yaklaştı hem de Belçika, Türkiye ile arasındaki puan farkını biraz daha açtı.

SIRALAMADA YERİMİZİ KORUDUK

Bu sezon topladığı puanlarla ilk 10 içerisinde yer alan Türkiye, 9. sırada bulunuyordu. Önümüzdeki Belçika'nın farkı açmasının yanı sıra hemen arkamızdaki İskoçya'nın da puanını yükseltmesi dikkat çekmişti anca Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gelen galibiyetleri bizi bir adım daha öne çıkardı. UEFA ülke puanı klasmanında Türkiye, grup maçları sonunda 9. sıradaki yerini korudu.

İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması;