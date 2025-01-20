Üye Girişi
Haberler
Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek

Gözaltına alınmıştı! Ümit Özdağ iki ayrı suçtan ifade verecek
Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı

Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu

Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu

Türkiye Güreş Şampiyonası Öncesi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Güreş Şampiyonası Öncesi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu, yarın başlayacak Türkiye Şampiyonası öncesinde istişare toplantısı düzenledi. Federasyon Başkanı Taha Akgül, camia ile fikir alışverişinde bulunarak, sporculara başarılar diledi ve 2028 Olimpiyatları'na yönelik desteklerini vurguladı.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Ankara'da yarın başlayacak Türkiye Şampiyonası öncesi istişare toplantısı düzenledi.

Federasyon başkanı Taha Akgül'ün ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği Gazipark Belpa Cafe'de gerçekleştirilen toplantıya milli takım heyeti ve teknik kurul da katıldı. Toplantıda güreşi daha ileri taşıma adına camianın tüm paydaşlarıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, yarın Türkiye Şampiyonası'nın grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacağını hatırlatarak organizasyonda mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi.

Akgül, ilk olarak grekoromen stilde düzenledikleri istişare toplantısının 22 Ocak'ta serbest stil, 26 Ocak'ta da kadınlarda yapılacağını ifade etti.

Ortak akılla hareket edeceklerini vurgulayan Akgül, camiaya birlik beraberlik mesajı verdi.

Akgül, konuşmasında "Önümüzde 2028 Olimpiyatları var. Federasyon olarak elimizi taşın altına koyup sporcularımıza, antrenörlerimize maddi manevi her türlü desteği vereceğiz. Burada herkesin fikrini dinleyeceğiz. Ayrıca, altyapının tekrardan toparlanması adına adımlar atacağız. Ligler ile alakalı da önemli çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda yarın başlayacak organizasyon öncesi grekoromen stilde teknik toplantı ve kura çekimi de yapıldı.

Yaklaşık 500 sporcunun katılacağı şampiyonada müsabakalar, grekoromen stilde 21-23 Ocak, serbest stilde 23-26 Ocak, kadınlarda ise 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
img

Tek tek sıraladı! İşte göreve başlayan Trump'ın atacağı ilk adımlar
img

Okulda fenalaşan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu anlaşıldı
img

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim
Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

Tek tek sıraladı! İşte göreve başlayan Trump'ın atacağı ilk adımlar
Trabzon'da olay çıktı: Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı

Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı

Okulda fenalaşan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu anlaşıldı
Biden mı, Trump mı? Ateşkesin ardında kimin olduğu Netanyahu'nun mesajında ortaya çıktı

Ateşkesin ardında kimin olduğu Netanyahu'nun mesajında ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.