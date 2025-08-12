Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu İstişare Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün başkanlık ettiği toplantıda güreşin gelişimi, altyapı çalışmaları ve sporcu destek programları ele alındı.
Türkiye Güreş Federasyonunda yönetim kurulu istişare toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.
Federasyonun açıklamasına göre, Ankara'da gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül başkanlık etti.
Merkez binada gerçekleşen toplantıya üyeler Mesut Özarslan, Hüseyin Kaya, İbrahim Demirtürkoğlu, Abdullah Şanlı, Murat Şahin, İsmail Yağbat, Şems Sezal, İhsan Gürol Güzey ve Yasemin Adar katıldı.
Toplantıda güreşin gelişimi, altyapı çalışmaları, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile sporcu destek programları ele alındı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor