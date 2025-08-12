Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu İstişare Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu İstişare Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün başkanlık ettiği toplantıda güreşin gelişimi, altyapı çalışmaları ve sporcu destek programları ele alındı.

Türkiye Güreş Federasyonunda yönetim kurulu istişare toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Federasyonun açıklamasına göre, Ankara'da gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül başkanlık etti.

Merkez binada gerçekleşen toplantıya üyeler Mesut Özarslan, Hüseyin Kaya, İbrahim Demirtürkoğlu, Abdullah Şanlı, Murat Şahin, İsmail Yağbat, Şems Sezal, İhsan Gürol Güzey ve Yasemin Adar katıldı.

Toplantıda güreşin gelişimi, altyapı çalışmaları, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile sporcu destek programları ele alındı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede

Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.