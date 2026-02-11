Haberler

Güreşte hedef "Anadolu'nun gücü" ile dünya sıralamasında üst basamaklara çıkmak

Güncelleme:
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, güreş sporunu yaygınlaştırmak için Anadolu'yu dolaşacaklarını belirtti. 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nın ardından milli takıma seçilecek sporcuları belirlemek için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Anadolu'yu karış karış gezerek gençleri güreşe kazandıracaklarını belirterek, Türkiye'yi güreşte hak ettiği noktaya taşıyacaklarını söyledi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3-8 Şubat'ta düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nı takip etmek için kente gelen Akgül, AA muhabirine, özellikle yıldızlar kategorisinde geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek adına yapılan müsabakaların değerli olduğunu söyledi.

Teknik heyet ve federasyon olarak alt yaşlardaki sporcuları izlediklerini ve en iyi kadroyu oluşturarak Avrupa Güreş Şampiyonası'na gitmek istediklerini dile getiren Akgül, şöyle devam etti:

"Yetenekli sporcularımızın milli takıma çağırılması ve olimpik rezerv kadroya dahil edilmesi noktasında Darıca'daki Türkiye Şampiyonası bizim için önemli bir kriterdir. Antalya'da da uluslararası turnuvamız olacak. Orada yabancı sporcularla yaptıkları müsabakalara bakacağız. İki müsabakanın neticesinde en iyi sporcuları belirleyip Avrupa şampiyonasına götüreceğiz. Gençlerimizin mücadelesinden çok memnunuz Gerçekten çok çetin müsabakalar oluyor. 1000'e yakın sporcumuz şampiyonaya katıldı. En çok önemsediğimiz 15 ve 17 yaş grubudur. Çünkü buradaki sporcular, milli takım seviyesinde mücadele edebilecek ve şampiyon olabilecek düzeydedir."

Akgül, geçen yıl bütçelerinin yarısını altyapıya harcadıklarını ve tamamen devlet desteğiyle hareket ettiklerini anlatarak, "İnşallah seneye daha da artırmak istiyoruz. Çocuklarımıza daha fazla maç yaptırmak ve turnuvalara göndermek istiyoruz. Seneye yapacakları maç sayısı çok artacak. Bir Türkiye şampiyonası daha yapıp dünya şampiyonasının kadrosunu buna göre belirleyeceğiz. Sporcularımız ne kadar çok maç yaparsa seviyelerini daha iyi görecekler ve güçlü adımlarla ilerleyecekler." ifadelerini kullandı.

Akgül, geçen yıl bütçelerinin yarısını altyapıya harcadıklarını ve tamamen devlet desteğiyle hareket ettiklerini anlatarak, "İnşallah seneye daha da artırmak istiyoruz. Çocuklarımıza daha fazla maç yaptırmak ve turnuvalara göndermek istiyoruz. Seneye yapacakları maç sayısı çok artacak. Bir Türkiye Şampiyonası daha yaparak dünya şampiyonası kadrosunu buna göre belirleyeceğiz. Sporcularımız ne kadar çok maç yaparsa seviyelerini daha iyi görecekler ve güçlü adımlarla ilerleyecekler." ifadelerini kullandı.

"Türk güreşi olarak doğru yoldayız"

İlerleyen yıllarda Türk güreşinin gelişimini hep beraber göreceklerini belirten Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rıza Kayaalp gibi şampiyon sporcularımız var. Böyle sporcular çok değerli. Rıza ne yapacağını veya ne yapmaması gerektiğini biliyor ama buradaki çocuklarımızın desteğe ihtiyacı var. Bu yüzden federasyon olarak bu çocukların motivasyonunu nasıl artırabilirizi, kulüplerin desteğini nasıl yükseltebileceğimizi ve ekonomik seviyelerini nasıl iyileştirebileceğimizi düşünüyoruz. Onlar bizi gönülden seviyorlar, abileri olarak görüyorlar, bir federasyon başkanı olarak değil. Ben de onları kardeşim gibi görüyorum. Allah yollarını açık etsin."

Türkiye'nin güreşte elde ettiği başarılardan bahseden Akgül, "Bütün federasyonların amacı olimpiyatlarda altın madalya almaktır. Güreş, tarihte en fazla altın madalya almış branş. 41 altın madalyanın 29'u güreşten, 100'ü aşkın madalyanın 68'i güreşten. Bu anlamda sorumluluğumuz çok fazla, yükümüz de çok ağır. Federasyon olarak en büyük camialardan biriyiz. Böyle bir camianın içerisinde olmak ve liderlik etmek de büyük gurur." diye konuştu.

Akgül, hedeflerine değinerek, "Yeni Tahalar, Yaseminler ve Rızalar çıkarmak için tüm Anadolu'yu karış karış geziyoruz. Bu işin membasının özellikle Anadolu olduğuna, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu olduğuna eminiz. Rakımı, doğası, iklimi bu sporu çok etkiliyor. Adım adım her yere gideceğiz. Kurumlardan ve özel sektörden destek istemeye devam edeceğiz. Türk güreşini hak ettiği noktaya getireceğiz inşallah. Dünyada en güçlü ülkelerden biri haline getireceğiz takım sıralamasında Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

