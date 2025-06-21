Türkiye, Güney Kore'yi 3-0 Mağlup Ederek Namağlup Ünvanını Sürdürdü

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2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye, İstanbul'da düzenlenen ikinci haftadaki maçı Güney Kore'ye karşı 3-0 kazanarak 7'de 7 yaparak namağlup ünvanını sürdürdü. Türkiye'nin başarılı oyuncuları Berka Buse Özden ve Deniz Uyanık, maçta etkili performans sergiledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), Wael Kandil (Mısır)

Güney Kore : Jua, Sarang, Juah, Sebeen, Jiyun, Yunju (Sujin, Daeun, Dahyeon)

Türkiye : Berka Buse Özden, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Vargas, Saliha Şahin, Deniz Uyanık (Simge Aköz, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt)

Setler: 11-25, 13-25, 17-25

Süre: 70 dakika

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında Türkiye, Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda 7'de 7 yaparak namağlup ünvanını sürdürdü. Güney Kore ise 6. yenilgisini yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, mücadeleyi salonda takip etti.

İlk setin tamamında Türkiye, oyuna ağırlığını koydu ve seti 11-25 tamamlayarak 1-0 öne geçti.

Ay-yıldızlı takım, Berka Buse Özden'in performansının etkili olduğu ikinci bölümde rakibine 25-13 üstünlük kurarak durumu 2-0'a getirdi.

Güney Kore'nin etkili savunmasına rağmen Türkiye, üçüncü sette de baskın oyununu sürdürdü ve skorla seti önde bitirerek maçı 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlılarda Berka Buse Özden 12, Deniz Uyanık ise 11 sayı kaydetti.

Milliler, İstanbul etabındaki 4. ve son müsabakasında yarın saat 19.30'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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