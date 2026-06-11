Dünya Golbol Şampiyonası

Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımları, gruplarında ikinci maçlarını da kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Hangzhou kentindeki organizasyonda, ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

C Grubu'nda yer alan Kadın Golbol Milli Takımı, Büyük Britanya'yı 10-1 mağlup etti.

Erkek Golbol Milli Takımı ise X Grubu'ndaki müsabakada Avustralya'yı 6-2 yendi.

Bu sonuçlarla milliler, gruplarında 2'de 2 yaptı.

Türkiye grup aşamasında yarın kadınlarda Çin, erkeklerde Ukrayna ile karşılaşacak.