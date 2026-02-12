Haberler

Kick Boks Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Güncelleme:
Türkiye Gençler Okullar Kick Boks Şampiyonası, bin 75 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Kendilerini misafir eden Sivaslılara teşekkür eden Kayıcı, "Kick boks camiası çok büyük bir camia. Lisanslı sporcu sayısında kick boks ailesi olarak birinci sıradayız. Ayrıca uluslararası en fazla madalya alan 63 federasyon içerisinde bin 74 madalya ile birinci sıradayız." dedi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Kayıcı, "Okul sporlarında olmak çok önemli. Okullardaki öğretmenlerimiz bizleri çok iyi bir şekilde destekliyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonaya katılan sporcularımıza da başarılar diliyorum. Çok çekişmeli müsabakalar oluyor. Buradaki şampiyonlar Türkiye'nin gelecekleridir. Bütün sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem de şampiyonanın Sivas'ta gerçekleşmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

59 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam bin 75 sporcunun katıldığı şampiyona, 15 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
