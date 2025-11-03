Türkiye Genç Halterciler Avrupa Şampiyonasında 8 Madalya Kazandı

Arnavutluk'un Durres kentinde devam eden Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, toplam 8 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, genç kadınlar +86 kiloda yarışan Fatmagül Çevik, koparmada 111 kiloluk derecesiyle Avrupa rekoru kırarak, silkmede 134 kilo ve toplamda 245 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Genç kadınlar 86 kiloda podyuma çıkan Büşra Çan, koparmada 107 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın, silkmede 132 kilo ve toplamda 239 kiloluk dereceleriyle de 2 gümüş madalya aldı ve Avrupa ikinciliği elde etti. Aynı kilo kategorisinde Tuana Süren, koparmada 105 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Sara Yenigün de dün 23 yaş altı kadınlar 77 kilo müsabakalarında silkmede 123 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları, milli takım antrenörlerini ve sporcuların kulüplerini tebrik etti.