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Türkiye-Galler Maçı İçin Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Türkiye-Galler Maçı İçin Güvenlik Toplantısı Yapıldı
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16 Kasım'da Kayseri'de oynanacak Türkiye-Galler futbol maçı için İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, maçın güvenli ve uluslararası kurallara uygun bir şekilde yapılması için hazırlıklar değerlendirildi.

Türkiye ile Galler arasında Kayseri'de oynanacak karşılaşmanın İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye - Galler arasında 16 Kasım'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak maçın İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in başkanlığında yürütülen organizasyon ve güvenlik toplantısına Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yasin Zeki, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Gençlik ve İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Türkiye Futbol Federasyonu Protokol Direktörü Mustafa Baltacı, Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cem Yücel, Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Mutlu Önal, Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, Stat Müdürü Ali Yılmaz, Kayserispor Yöneticisi Süleyman Akın, Erciyes 38 FK Temsilcisi Emre Çobanoğlu ve Erciyes 38 FK Taraftardan Sorumlu Yöneticisi Mustafa Tutgun katıldı.

Toplantıda Türkiye - Galler müsabakasının sağlıklı, güvenli ve uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi konusunda yapılan hazırlık çalışmaları değerlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Protokol Direktörü Mustafa Baltacı, toplantının sonunda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e hazırlık çalışmaları için teşekkür ederek A Milli Takım forması takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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