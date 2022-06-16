Türkiye Futbol Federasyonunun olağanüstü seçimli genel kurulu başladı Ankara JW Marriott Otelinde düzenlenen genel kurul Katılımcıların akreditasyon kartlarını görevlilerden alması Futbol dünyasının ünlü isimlerinden detaylar Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop Fenerbahçe Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki TFF... Ankara JW Marriott Otelinde düzenlenen genel kurul Katılımcıların akreditasyon kartlarını görevlilerden alması Futbol dünyasının ünlü isimlerinden detaylar Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop Fenerbahçe Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki TFF başkanlığı görevinden istifa eden Nihat Özdemir ANKARA - Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı. AA / Bayram Akkaya - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Adana Demirspor Ankara Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Türkiye Futbol Federasyonunun olağanüstü seçimli genel kurulu başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.