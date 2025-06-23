Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün istifa ettiğini, PFDK başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı'nın...
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün istifa ettiğini, PFDK başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı'nın atandığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün istifa ettiğini, PFDK başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı'nın atandığını açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor