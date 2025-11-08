Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yunus Akgün'e Geçmiş Olsun Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), fıtık operasyonu geçiren milli futbolcu Yunus Akgün için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takım futbolcumuz Yunus Akgün, bugün başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından, milli futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.