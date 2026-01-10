Haberler

TFF'den Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe'yi kutladı. Federasyon, Fenerbahçe Başkanı ve camiasını tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final müsabakasında rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa 2025'i kazanan Fenerbahçe'yi kutlar; bu başarılarından ötürü Fenerbahçe Başkanı Steven Sadettin Saran'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Fenerbahçe camiasını tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı

Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı