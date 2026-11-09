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Türkiye Futbol Federasyonu, Cevad Prekazi için başsağlığı mesajı yayımladı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Cevad Prekazi için başsağlığı mesajı yayımladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi için başsağlığı mesajı yayımladı. Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı dilendi.

İSTANBUL, TÜRKİYE Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi ile ilgili başsağlığı paylaşımı yayınladı. Resmi sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Ülkemizde Galatasaray forması altında sergilediği başarılı performansla tüm futbolseverlerin hafızalarında kendisine yer bulan Cevad Prekazi'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1985-1991 yılları arasında sarı-kırmızılı formayla 2 kez Lig şampiyonluğu, 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 kez Başbakanlık Kupası, birer kez de Federasyon Kupası ve T.S.Y.D. Kupası şampiyonluğu yaşayan Prekazi, ülkemizde Altay ve Bakırköy spor formalarını da giymişti. Prekazi'nin ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Galatasaray camiası olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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