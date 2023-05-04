Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği...
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kaynak: AA / Kemal Çolak - Spor