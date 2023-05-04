Üye Girişi
Haberi Paylaş
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği...

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kaynak: AA / Kemal Çolak - Spor

Mehmet Büyükekşi Servet Yardımcı Stefan Kuntz Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title