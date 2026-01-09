Haberler

Türkiye'de Bahis Soruşturması: 43 Antrenör PFDK'ya Sevk Edildi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış 43 antrenörün bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu. Bu gelişme, Türk futbolunun şeffaflığına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve bahis skandalları ile mücadelede yeni bir dönem başlatabilir.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış 43 antrenörün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
