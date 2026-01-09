Türkiye'de Bahis Soruşturması: 43 Antrenör PFDK'ya Sevk Edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış 43 antrenörün bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu. Bu gelişme, Türk futbolunun şeffaflığına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve bahis skandalları ile mücadelede yeni bir dönem başlatabilir.
