Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na veda etti
Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde İspanya'ya 77-65 mağlup olarak turnuvadan elendi. Millilerin bireysel performanslarına rağmen, maçın başından itibaren ağırlığını hissettiren rakibi karşısında yarı finale çıkma şansını kaybetti.
Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında İspanya'ya 77-65 mağlup oldu.
Portekiz'in Matosinhos şehrinde düzenlenen turnuvada mücadele eden ay-yıldızlı ekip, çeyrek final müsabakasında İspanya ile karşılaştı.
Başabaş geçen ilk çeyreği 21-19 geride kapatan milliler, ikinci periyotta oyun üstünlüğünü rakibine vererek devre arasına 50-34 geride girdi. İkinci yarıdaki geri dönüş çabası sonuçsuz kalan Türkiye, üçüncü çeyreğini 64-49 geride geçtiği maçı 77-65 kaybetti.
Milli takımda Ceren Akpınar'ın 18 sayı, 5 asist, Elif İstanbulluoğlu ise 14 sayı, 9 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.
İspanya'da ise 20 sayı, 5 asistle oynayan Gina Garcia, 18 sayı üreten Somtochukwu-Blessed Okafor ile 16 sayı kaydeden Judit Rodriguez galibiyette başrolü aldı.
Yarı finale çıkamayan Türkiye, İsrail-İtalya maçının kaybedeniyle klasman maçına çıkacak.