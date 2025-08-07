Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na veda etti

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında İspanya'ya 77-65 mağlup oldu.

Portekiz'in Matosinhos şehrinde düzenlenen turnuvada mücadele eden ay-yıldızlı ekip, çeyrek final müsabakasında İspanya ile karşılaştı.

Başabaş geçen ilk çeyreği 21-19 geride kapatan milliler, ikinci periyotta oyun üstünlüğünü rakibine vererek devre arasına 50-34 geride girdi. İkinci yarıdaki geri dönüş çabası sonuçsuz kalan Türkiye, üçüncü çeyreğini 64-49 geride geçtiği maçı 77-65 kaybetti.

Milli takımda Ceren Akpınar'ın 18 sayı, 5 asist, Elif İstanbulluoğlu ise 14 sayı, 9 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

İspanya'da ise 20 sayı, 5 asistle oynayan Gina Garcia, 18 sayı üreten Somtochukwu-Blessed Okafor ile 16 sayı kaydeden Judit Rodriguez galibiyette başrolü aldı.

Yarı finale çıkamayan Türkiye, İsrail-İtalya maçının kaybedeniyle klasman maçına çıkacak.