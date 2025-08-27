Türkiye, EuroBasket 2025'te Letonya ile İlk Maçına Çıkıyor

Türkiye Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ilk maçına Letonya karşısında çıkıyor. Maç TSİ 18.00'de başlayacak.

Turnuvaya Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Cumhuriyeti ev sahipliği yapıyor.

A Grubu'nda yarışacak 12 Dev Adam grup maçlarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynayacak.

12 Dev Adam ikinci maçında 29 Ağustos Cuma günü 14.45'te Çekya ile; üçüncü maçında 30 Ağustos Cumartesi günü 21.15'te Portekiz ile; dördüncü maçında 1 Eylül Pazartesi günü 14.45'te Estonya ve gruptaki son maçını ise 3 Eylül Çarşamba günü 21.15'te Sırbistan ile karşılaşacak.

Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam'ın kadrosu şöyle:

Letonya, 2023'te düzenlenen ve ilk kez katıldığı FIBA Dünya Kupası'nda ise 5. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

'Hedef madalya'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve iyi bir takıma sahip olduklarını söyledi.

22 Ağustos'ta basın mensuplarıyla buluşan Erdenay, "Turnuvada öncelikle gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Daha sonra çeyrek final ve nereye gidebilirsek gitmek istiyoruz" dedi.

Aynı basın toplantısında konuşan başantrenör Ergin Ataman, Türkiye'nin, 1935 yılında başlayan Avrupa Şampiyonaları tarihinde yalnızca ev sahipliği yaptığı 2001 senesinde madalya kazandığını hatırlatarak bu turnuvada madalya hedeflediklerini söyledi.

Format nasıl?

Turnuvada gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek.

Bu tur Letonya'da 6-7 Eylül tarihlerinde oynanacak.

A Grubu, B Grubu ile; C Grubu ise D Grubu ile çapraz eşleşecek.

Turnuvanın çeyrek finalleri 9-10 Eylül, yarı finalleri 12 Eylül'de ve final maçı ise 14 Eylül Pazar günü oynanacak.

Turnuvadaki gruplar şu şekilde: