Üye Girişi
Haberler

Türkiye Eskrim Federasyonu Gençleri Keşfetmeyi Amaçlıyor

Türkiye Eskrim Federasyonu Gençleri Keşfetmeyi Amaçlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEF Başkan Yardımcısı Bilgehan Baydil, eskrim kültürünü Türkiye genelinde yayarak potansiyelli gençleri keşfetmeyi hedeflediklerini belirtti. Genç eskrimcilere yönelik planların yapıldığını vurguladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkan Yardımcısı Bilgehan Baydil, eskrim kültürünü Türkiye'nin her noktasına yayarak potansiyelli gençleri keşfetmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bilgehan Baydil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskrimin Türkiye'de her geçen yıl gelişen bir branş olduğunu dile getirdi.

Bu gelişimin elde edilen başarılara yansıdığını anlatan Baydil, "Başarı grafiğimiz her sene artıyor. Nisanur Erbil ve Enver Yıldırım son olimpiyatlara kota aldı. Hakan Akkaya da Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde bronz madalya kazandı. Ümitlerimiz yüksek. Gençlerimiz bizim için çok önemli. Bir şeyler elde etmelerini umuyoruz. Yüzyıllarca dünyaya kılıçla hükmetmiş bir milletiz. Bir Türk eline kılıç aldıysa her zaman umut vardır." diye konuştu.

Baydil, yaşadıkları bazı sıkıntıların olduğunu belirterek, "Şu anda eskrimin en büyük sıkıntıları malzeme ve tesis problemi. Altyapıyı daha aktif şekilde kullanabilirsek çok büyük başarılar elde ederiz. Gençlerimiz bu alanda çok yetenekli. Biz de daha yeni yönetime geldik. Buna yönelik çalışmalar yapacağız. Şu anda planlarımızı yapma aşamasındayız. Eskrim branşında ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Potansiyelli gençleri bu sporun içine katmak istiyoruz"

TEF Başkan Yardımcısı Baydil, yeni döneme ilişkin bazı planlamalar yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"En büyük amacımız eskrim kültürünü Türkiye'nin tamamına yaymak. Bunun için önümüzde bazı engeller var. Bu aşamada bazı planlar yapıyoruz. Planlı ve kademeli bir şekilde bu süreci ilerletebilirsek gelecekte daha başarılı olacağız. Alttan gelen bir potansiyel var fakat bunu tam anlamıyla kullanamıyoruz. Bu potansiyeli kullanmak en büyük hedeflerimizden biri. Ülkeye eskrim kültürünü yaydıktan sonra alttan gelen potansiyelli gençleri bu sporun içine katmak istiyoruz."

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

 Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Kayyum gerginliği! Polise yumruk attı, ortalık bir anda savaş alanına döndü

 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar

İşte görevden alınan 3 başkanla ilgili suçlamalar
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi

Ahmet Türk'ün koltuğuna oturur oturmaz ilk talimatı verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hilmi Şen öldü mü, neden öldü? Hilmi Şen'i kim öldürdü? Hilmi Şen kimdir? Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı? Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Masterchef 4 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM | Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2024: Kira zammı ne kadar olacak? TEFE - TÜFE oranları ev/iş yeri kira zammı hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.