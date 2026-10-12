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Türkiye Eskrim Federasyonu 10. Mali Genel Kurulu'nda raporlar ibra edildi

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Türkiye Eskrim Federasyonunun 10. Mali Genel Kurulu, Ankara'da Başkent Öğretmenevi'nde düzenlendi. Genel kurulda yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları ibra edildi; gelecek dönem çalışmaları değerlendirildi ve Başkan Abdurrahman Karataş delegelere teşekkür etti.

Türkiye Eskrim Federasyonunun 10. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları ibra edildi.

Federasyonun mali ve idari konularının görüşüldüğü genel kurulda, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar ve hedefler de değerlendirildi.

Genel kurul, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından delegelerin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, genel kurula katılımlarından dolayı delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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