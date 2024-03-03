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Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası Mersin'de Tamamlandı

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Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası sona erdi. Sporcuların performans sergilediği organizasyonda dereceye giren katılımcılara madalyaları verildi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF) Mersin'de düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası tamamlandı.

Toroslar Bocce Tesisi'nde 29 Şubat'ta 120 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyonun final müsabakaları yapıldı.

Sporcular, "geleneksel tekler", "geleneksel çiftler" ve "kombine" kategorilerinde performans sergiledi.

TBBDF Asbaşkanı Faik Kapsız'ın da izlediği müsabakaların ardından dereceye giren katılımcılara madalyaları verildi.

Kategorilerinde ilk 3'e giren sporcular şunlar:

Geleneksel tekler

1. Serhat Bilmez

2. Yasin Kaya

3. Yunus Emre Güngör-Faik Dursun Öztürk

Geleneksel çiftler

1. Burak Altay-Yasin Kaya

2. Umut Kalaycı-Zafer Yaman

3. Serhat Bilmez-Yunus Emre Güngör ile Mehmet Can Yakın-Sedat Gökdeniz

Kombine

1. Abdullah Kaplan

2. Emre Mecit

3. Yılmaz Duran-Mahmut Zeytin

Kaynak: AA / Spor

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