Türkiye Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Çeyrek Finalde Yenildi

Türkiye Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonası çeyrek finalinde Büyük Britanya'ya 60-59 yenilerek turnuvaya 5-8 klasman maçlarıyla devam edecek.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da oynanan maçın ilk periyodunu 16-9 üstün tamamlayan Büyük Britanya, devre arasına da 30-19 önde girdi.

Son Avrupa şampiyonu Büyük Britanya, son çeyrek öncesi farkı 14 sayıya (52-38) çıkardı.

Türkiye, etkili oyunuyla bitime 1 dakika 11 saniye kala skoru 58-58'e getirdi ancak Büyük Britanya, sahadan 60-59 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, turnuvaya 5-8 klasman maçlarıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
