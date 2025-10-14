Haberler

Türkiye Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Türkiye Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkarak, 4. sırada yer aldı. Çeyrek finalde karşılaşacağı rakip, B Grubu lideri Büyük Britanya olacak.

Türkiye Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda grup aşaması tamamlandı. A Grubu'nda yer alan Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Bosna Hersek'e karşı oynadığı ilk maçı 101-40 kazandıktan sonra İspanya'ya 56-55, Almanya'ya uzatmada 88-82, Polonya'ya da 79-74 yenildi.

Gruptaki son müsabakasında Avusturya'yı 83-49 mağlup eden ay-yıldızlılar, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırayı alarak çeyrek finale yükseldi.

Türkiye, 16 Ekim Perşembe günü oynanacak çeyrek final maçında, 5'te 5 yaparak B Grubu lideri olan Büyük Britanya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
