Pool bilardoda Türkiye Erkek Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

Antalya'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, yarı finale çıkarak organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Onur Yıldırım, Saki Kanatlar, Ferdi Özdemir, Raşit Saylam ve Sami Köylü'den oluşan ay-yıldızlı ekip sergilediği başarılı performansla yarı finale yükseldi.

Milli takım organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin 12 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 17 sporcu ile temsil edildiği organizasyon 15 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
